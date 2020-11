Justice League: un momento, ma nel film di Zack Snyder ci sarà anche John Cleese?

Nelle scorse ore, per quanto possa sembrare incredibile, John Cleese è diventato virale su Twitter in riferimento a Justice League di Zack Snyder, l'attesissima versione integrale da quattro ore del cinecomic del 2017 che arriverà su HBO Max nel 2021.

Con il ritorno di Jared Leto come Joker e (probabilmente) Joe Manganiello come Deathstroke, alcuni fan dalla memoria particolarmente lunga si sono ricordati di un post che la leggenda della commedia britannica pubblicò nel 2017. Cleese allora aveva condiviso un'immagine di se stesso in compagnia di, tre fumetti DC, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

Dato che l'attore è 'amico da social' con Zack Snyder, Ben Affleck e altre personalità della DC Films, i fan iniziarono a chiedersi se potesse avere un ruolo in Justice League, che all'epoca non era ancora stato distribuito nei cinema. Come noto Cleese non è mai apparso nel montaggio teatrale del film, ma adesso i fan si sono ricordati di questa vecchia congettura e alcuni di loro hanno un buon presentimento per lo Snyder Cut.

Le due teorie più popolari riguardano il personaggio di Billy Wintergreen, l'equivalente di Alfred per Deathstroke, e il dottor Bartholomew Wolper, un istrionico dottore New Age all'Arkham Asylum legato a Joker. Secondo alcuni, ad esempio, Wintergreen potrebbe essere l'uomo alla guida del motoscafo che conduce il villain di Joe Manganiello al suo incontro con Lex Luthor.

Certo è assai probabile che Cleese stesse scherzando con i suoi fan, ma chi lo sa: le speculazioni circondano Justice League da diversi anni, e i dubbi tra realtà e fantasia saranno dissipati solo una volta che il film originale sarà finalmente distribuito.