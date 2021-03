Justice League, il modulo per le giustificazioni per stare a casa e guardare il film!

HBO Max ha pubblicato una lettera che funge da giustificazione per tutti coloro che il 18 marzo vorranno esentarsi dal lavoro o dallo studio per poter trascorrere quattro ore in compagnia della Snyder Cut. La lettera è firmata dal dottor Rytan Choi dei S.T.A.R. Labs e riporta alcuni dei motivi che potrebbero impedire la visione del film.

Sulla lettera si legge che i fan di Justice League sono 'considerevolmente obbligati' a vedere più volte la Zack Snyder's Justice League.

"Nel caso non lo sapeste, si tratta di un enorme evento senza precedenti" scrive il dottor Choi. La lettera è una simpatica trovata pubblicitaria per rimarcare come la durata di quattro ore del film possa realmente impedire lo svolgimento di diverse attività quotidiane nel corso del 18 marzo, data d'uscita del film.



Il personaggio del dottor Choi è interpretato da Ryan Zheng e nella versione cinematografica di Joss Whedon venne escluso dal montaggio finale.

Nella Snyder Cut, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le proprie forze con Diana Prince (Gal Gadot) allo scopo di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia di proporzioni bibliche.

Insieme a loro anche Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller).



