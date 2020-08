Justice League: Michael Keaton, Christopher Reeve e Lynda Carter tornano nel trailer retro

Cosa succede quando i moderni supereroi cedono il passo alla loro precedente versione, più vintage e tanto cara ai fan storici del DC Universe? Scopriamolo insieme in questo sensazionale trailer dai torni retro con Michael Keaton, Christopher Reeve, Lynda Carter e John Wesley Shipp nei panni dei loro più celebri personaggi.

Nel trailer, che troverete nel player in alto, facciamo un tuffo nel passato cinematografico e televisivo della major fumettistica, viaggiando dagli anni'70 fino ai '90 e assistendo al "primo incontro" della vecchia guardia della DC. Grazie ad un montaggio perfetto si ha davvero l'impressione che i Batman, Flash, Wonder Woman e Superman delle varie epoche stiano unendo le forze per sconfiggere un nemico comune: non male come prima Justice League, non trovate?

In un trailer così ben realizzato non poteva mancare una strizzatina d'occhio all'anteprima di Justice League distribuita al DC FanDome e al piccolo cameo del Joker che Zack Snyder ha voluto nella sua versione: ecco allora apparire Jack Nicholson e il suo Principe Clown del Crimine del 1989. A tornare è anche Gene Hackman e il suo Lex Luthor perché, ammettiamolo, nessuna JLA sarebbe tale senza due dei suoi più giurati nemici. Completano il montaggio la scelta di usare il vecchio logo della Warner Bros. (al minuto 0:19) e lo stile retro tipico delle vecchie pellicole. Insomma: una vera e propria lettera d'amore ad alcuni degli attori e dei personaggi che più di tutti hanno lasciato il segno nella cultura pop.