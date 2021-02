Justice League, il merchandise della Snyder Cut anticipa l'arrivo di Lanterna Verde?

La Snyder Cut di Justice League promette di portare una vera e propria rivoluzione nel DC Extended Universe, ponendosi magari anche l'obbiettivo di rivitalizzare un franchise finora barcamenatosi tra qualche discreto alto e molti e troppo profondi bassi. Che sia la volta buona per l'arrivo di qualche nuovo eroe?

Nel caso in cui la tanto attesa Snyder Cut dovesse portare i frutti sperati, infatti, non possiamo certo escludere che Warner Bros. decida di dar spazio in futuro anche a supereroi finora poco sfruttati o in qualche misura più sfortunati dei loro colleghi... Lanterna Verde, ad esempio!

Il nome non è stato scelto in maniera casuale: nelle prime immagini diffuse del nuovo merchandise dedicato alla Justice League, infatti, è possibile distinguere tra i loghi dei vari Batman, Superman, Wonder Woman e Flash anche quello dell'eroe interpretato da Ryan Reynolds in uno dei cinecomic più disastrosi della storia recente del genere.

Certo, siamo ovviamente ancora ben lontani da un'eventuale ufficialità, ma insomma... Il personaggio ha sicuramente un enorme potenziale e sarebbe davvero un peccato non sfruttarlo nel momento in cui il franchise dovesse ricevere nuova linfa dal film in uscita su HBO Max! A tal proposito, Snyder ha parlato dell'arrivo dei Nuovi Dei in Justice League; vediamo, invece, che collegamento c'è tra la Snyder Cut e Christopher Nolan.