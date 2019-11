Justice League: Mera indossa l'armatura completa nella foto dietro le quinte

Nonostante la pellicola sia stata distribuita oltre due anni fa, nella versione che tutti conosciamo, i fan insistono nel voler vedere la Snyder Cut di Justice League, e oggi arriva una nuova immagine del dietro le quinte con protagonista la Mera di Amber Heard.

L'attrice, nello scatto in bianco e nero postato su Reddit mostra un'armatura leggermente diversa da quella esibita ad esempio in Aquaman di James Wan. La corona ha una forma alterata e anche il resto dell'armatura differisce dalla versione di Snyder. Se la Warner dovesse decidere di completare e diffondere la Snyder Cut, magari sulla piattaforma HBO Max, potremmo effettivamente vedere tutte le scene del personaggio tagliate invece nella versione cinematografica riscritta e ultimata da Joss Whedon.

Una delle persone che alla fine risultò contento del fatto che i due personaggi non coincidessero al 100% in Justice League e Aquaman è stato proprio Wan, che in precedenza aveva dichiarato di come puntasse molto sulla prima apparizione di Atlantide nel suo film: "Quando Snyder mi ha detto che era stata una sua idea ho pensato: 'grandioso, così posso far vedere Arthur mentre si reca ad Atlantide per la prima volta'. Era molto importante per me, perché andandoci per la prima volta l'impatto è più grande e può rimanerne estasiato ed è importante dal punto di vista narrativo perché anche il pubblico fa esperienza per la prima volta di Atlantide, proprio insieme al personaggio. Non sarebbe stato lo stesso se Arthur fosse già stato in quel luogo e ne fosse già consapevole. Non lo avrebbe impressionato e così il pubblico. E' un po' l'approccio di Spielberg no? Guardare un personaggio mentre è estasiato nel vedere qualcosa di grandioso per la prima volta".

Lo scorso fine settimana, i fan che hanno invitato Warner Bros. a rilasciare il montaggio originale di Justice League voluto da Zack Snyder hanno ricevuto il supporto per la causa da diversi membri del cast del film. L'improvviso sostegno pubblico da parte di star come Ben Affleck e Gal Gadot ha dato a quei fan un barlume di speranza che questa mitologica versione del film potesse vedere la luce del giorno, e molti hanno ipotizzato che la piattaforma di lancio perfetta sarebbe HBO Max (cosa che farebbe la fortuna di tutti, spingendo i fan di Snyder ad abbonarsi al servizio in uscita a maggio 2020).

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Aquaman. Aquaman 2 dovrebbe arrivare il 16 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Le riprese quindi dovrebbero svolgersi l'anno prossimo.