Justice League: Mera contro Steppenwolf in una scena eliminata del film

Tra le tante scene eliminate dalla versione definitiva di Justice League di Zack Snyder anche una estesa del combattimento tra Mera e il villain della pellicola, Steppenwolf.

La sequenza, come molte delle altre tagliate dalla versione di Justice League poi approdata nelle sale e in parte rigirata da Joss Whedon, è una breve scena di combattimento tra Mera, interpretata da Amber Heard, e Steppenwolf, che ha le movenze in motion-capture di Ciaran Hinds; questa è ambientata nel lasso di tempo in cui il villain viene a conoscenza della presenza di una delle scatole madri nel regno di Atlantide. Come si può notare, il taglio della sequenza non ha apportato poi grossi cambiamenti alla storia, anche perché non avrebbe aggiunto nulla di quanto non si fosse già visto.

La scena è approdata online grazie all’utente di Twitter, Vamos Ramos. Il personaggio di Mera riapparirà nell'atteso film standalone Aquaman, in arrivo il prossimo dicembre nelle sale di tutto il mondo (e a gennaio in Italia).

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League, di Zack Snyder, è già disponibile in home video.