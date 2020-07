Justice League, un membro dello staff ha sempre saputo dell'arrivo della Snyder Cut

Prima del suo annuncio ufficiale, ormai qualche mese fa, la Zack Snyder's Justice League era tra i progetti più richiesti dai fan e al contempo tra i meno probabili, eppure viene fuori che l'arrivo della director's cut era cosa risaputa da un membro dello staff del cinecomic, come ha confermato recentemente lo storyboard artist Jay Oliva.

Stretto collaboratore di Zack Snyder, con cui ha un ottimo rapporto lavorativo e d'amicizia, Jay Oliva ha dichiarato:



"Sapevo che sarebbe successo. Sono stato a stretto contatto con Zack sin dall'inizio del 2019. Parlo con lui di tanto in tanto su base regolare e non solo per lavoro ma per tutto. Anche solo per discutere di tutto questo schifo che sta succedendo o roba del genere. Quindi sì, conoscevo già la superficie del terreno in cui le cose si stavano velocemente muovendo. Non ero sicuro al 100% di quando sarebbe successo, ma solo che sarebbe arrivata con certezza. C'era una grande fan base, il film era già stato pagato e c'era anche una nuova piattaforma in streaming in arrivo. Perché no, allora? E anche Zack era consapevole di tutto questo, specie guardando alla necessità di attirare del pubblico dandogli quello che vuole vedere".



Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che il trailer della Zack Snyder's Justice League sarà presentato al DC FanDome ad agosto.