Justice League, anche Matt Reeves non vede l'ora: 'Adoro Ben Affleck e Zack Snyder'

Il trailer della Snyder Cut di Zack Snyder non ha fatto impazzire soltanto i fan in giro per il mondo durante il DC FanDome, dato che anche il regista e sceneggiatore Matt Reeves si è profuso in alcuni sinceri complimenti per Snyder e Ben Affleck durante il panel di The Batman.

Reeves, che ha ereditato il progetto stand-alone sul Cavaliere Oscuro proprio dopo il naufragio di quello di Snyder, che avrebbe prodotto lo spin-off sul suo Bruce Wayne scritto, diretto e interpretato da Affleck, nel presentare il Batman di Robert Pattinson ha dichiarato:

"Ho adorato Ben Affleck nei panni di Batman. Ho sempre pensato che fosse incredibile", ha affermato Reeves quando il discorso si è spostato sulle precedenti versioni live-action del personaggio durante la presentazione di Batman al DC FanDome. "Rappresentava qualcosa che non avevamo mai visto. In effetti, sono davvero entusiasta perché so che Zack farà la nuova versione di Justice League, quella del suo famoso montaggio che non era riuscito a realizzare in origine, e adesso invece lo farà. E non vedo l'ora di vederlo!", ha concluso il regista.

Un gesto di grande eleganza da parte di un autore che, finora, si è dimostrato esemplare tanto coi suoi film precedenti quanto con la campagna promozionale di The Batman. A proposito: scoprite la new entry nel cast di The Batman annunciata giusto qualche minuto fa!