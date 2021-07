Justice League, Margot Robbie sulla morte di Harley Quinn: 'Cosa? Non ne sapevo niente!'

La sequenza Knightmare della Snyder Cut è stata una delle scene più discusse della versione riveduta e corretta di Justice League, tra l'apparizione di Joker, la svolta dark di Superman e la morte di Harley Quinn annunciata da un Batman più cupo che mai: strano, dunque, che proprio Margot Robbie non ne sapesse nulla.

L'attrice, che ha ammesso di aver bisogno di una pausa dal personaggio di Suicide Squad dopo tutti questi anni, si è infatti mostrata piuttosto sorpresa nell'apprendere la cosa durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly: "Cosa? Non ne sapevo niente! Grazie per avermelo detto" è stata la sua prima reazione.

Robbie ha poi proseguito: "Penso sia un po' come nei fumetti. Penso che la versione cinematografica dell'universo DC funzioni parecchio come i fumetti. Prendi un fumetto e sta succedendo una certa cosa, poi prendi quello successivo e magari un personaggio non è più in vita, magari sta con qualcun altro o ha un aspetto completamente diverso. Ogni film è una cosa a sé, è una cosa che funziona nei fumetti e credo funzioni anche per i film. Non è come con l'universo Marvel, in cui ogni cosa è collegata alle altre in maniera più diretta".

Niente paura, comunque: Knightmare o non Knightmare, tra poco tempo avremo modo di rivedere la nostra Harley Quinn nel The Suicide Squad di James Gunn. Tornando al film di Zack Snyder, invece, ecco qual è il parere di Quentin Tarantino sulla Snyder Cut.