Justice League manda in crash HBO Max, il web in delirio per il Batman di Ben Affleck

Oggi è il giorno di Justice League di Zack Snyder, che ha debuttato non solo in Italia su Sky e Now TV ma soprattutto anche negli Stati Uniti come esclusiva del nuovo servizio di streaming on demand HBO Max.

Purtroppo però pare che tutto l'hype accumulato negli anni dai fan del regista, che ha raggiunto vette incredibili nelle ultime settimane, abbia causato alcuni problemi con HBO Max: secondo quanto riportato, infatti, la piattaforma ha registrato un'enorme ondata di spettatori dal momento esatto in cui il film di supereroi è diventato stato disponibile, e tale afflusso ha generato errori di riproduzione e in molti casi il crash dell'app.

Addirittura, l'account ufficiale di HBO Asia ha pubblicato su Twitter un messaggio nel quale si chiedeva pazienza ai fan, mentre stando a quanto si legge su Downdetector sono state segnalate 127 interruzioni per HBO Max dalle 2:00 circa.

Non solo notizie negative, però: il popolo del web infatti in queste ore è nuovamente in delirio per il Batman di Ben Affleck, col celebre "Batfleck"osannato sui social. Fin dal suo debutto nei panni del Crociato Incappucciato in Batman v Superman: Dawn of Justice, il lavoro di Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro è stato quasi universalmente apprezzato dai fan, addirittura anche da parte di coloro che non hanno amato il film di Snyder.

Oltre alle tante scene inedite contenute in Justice League di Zack Snyder, i fan potranno vedere Ben Affleck di nuovo nei pani di Batman in The Flash di Andy Muschietti, in uscita nel 2022.