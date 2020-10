Justice League: ecco il look di Joe Manganiello per la Snyder Cut!

Zack Snyder's Justice League arriverà sulla piattaforma digitale HBO Max nel corso del 2021 e le riprese aggiuntive con il regista e buona parte degli attori principali del cast sono già in corso; recentemente alla ciurma si è aggiunto anche Joe Manganiello, di ritorno nei panni di Deathstroke dopo il suo cameo nella versione cinematografica.

Nelle ultime ore, infatti, Sofia Vergara - moglie di Manganiello - ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che in sostanza mette in scena una mini-reunion di Modern Family e dove lo stesso Manganiello appare con i capelli tinti di un caratteristico biondo platino, ma con una acconciatura decisamente differente di quella vista nel suo cameo in Justice League nella versione di Joss Whedon approdata nelle sale cinematografiche alla fine del 2017.

Il personaggio di Slade Wilson a.k.a. Deathstroke era comparso nella scena post-credit di Justice League in cui viene convocato da Lex Luthor (Jesse Eisenberg) sul suo yacth per discutere la formazione di una squadra volta a contrastare Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League. Già in una recente apparizione su Twitch l'attore aveva in effetti fatto pensare a una sua partecipazione nella nuova/vecchia iterazione, visto il look con cui si è presentato Manganiello.

Ricordiamo che, in tal caso, Deathstroke si andrebbe ad aggiungere al recentemente annunciato Joker di Jared Leto e al Darkseid di Ray Porter, entrambi villain assenti dalla Justice League di Joss Whedon (nonostante il secondo fosse già presente nello Snyder Cut originale).

Di certo, i reshoot attualmente in corso per portare a compimento la visione originale del regista di Man of Steel e Batman v. Superman stavano già facendo abbondantemente parlare, specialmente vista la presenza annunciata di Ben Affleck e altri colleghi intenti ad girare del materiale aggiuntivo.