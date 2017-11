Justice League: Lois Lane e Martha Kent nella nuova clip ufficiale del film

Continuiamo a parlare dell'attesissimo Justice League , perché ospite aldi ieriha presentato una nuova clip ufficiale del crossover diretto da, questa volta però senza azione né supereroi protagonisti della scena.

Al centro del filmato che trovate in calce, infatti, vediamo la bella Lois Lane (Amy Adams) e Martha Kent discutere e riflettere vicendevolmente sulla perdita della fattoria Kent, con una Lois giù di morale e una Martha relativamente ottimista sul futuro. Entrambe hanno anche perso Clark, chi come amica e amante chi come madre, motivo comunque di forte unione e rispetto reciproco.



Justice League vedrà nel cast anche Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, J.K. Simmons e Ciaran Hinds, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 novembre, tra soli 9 giorni.