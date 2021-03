Justice League, una leggendaria illustrazione di Alex Ross omaggia la Snyder Cut!

La data di uscita prefissata per l'attesissima versione director's cut di Justice League di Zack Snyder è ormai alle porte, il 18 marzo si avvicina e anche se non è ancora chiaro su quale piattaforma sarà disponibile in Italia, i fan sono affamati di ogni informazione o teaser.

Nelle scorse ore, il leggendario fumettista Alex Ross ha provato ad aiutare i suoi followers su Twitter ad ingannare l'attesa, e per farlo ha pubblicato una sua famosissima illustrazione dei supereroi DC Comics rappresentati però con le fattezze del cast di Snyder.

Come al solito, potete gustarvi le due illustrazione, l'originale e la sua 'versione aggiornata', nel post che trovare in calce all'articolo.

Ricordiamo che Justice League è il terzo capitolo dello Snyder-Verse dopo Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice: nel film, a seguito della morte di Superman nel film precedente, Batman convince Wonder Woman ad aiutarlo a reclutare gli altri metaumani in circolazione, come Flash, Aquaman e Cyborg, per formare una squadra di supereroi che possa contrastare le minacce in arrivo. Nel frattempo, il terribile conquistatore di mondi Darkseid scatena il suo esercito di Parademoni, guidato da Steppenwolf, alla ricerca delle tre Scatole madri.

Il ricchissimo cast include fra gli altri Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, JK Simmons, Amber Heard, Jared Leto e Joe Manganiello.