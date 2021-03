Justice League, un leak svela l'aspetto di Martian Manhunter nella Snyder Cut

Mancano ormai poche ore all'arrivo della tanto attesa Snyder Cut di Justice League su HBO Max, ma la curiosità è davvero troppo forte: in questi ultimi giorni la corsa all'anticipazione ha raggiunto proporzioni folli, con l'hype ovviamente alle stelle dopo tanti anni di attese e indiscrezioni.

A proposito di indiscrezioni, una delle più datate parlava della possibile presenza di Martian Manhunter nella Justice League pensata da Snyder: a confermare la cosa fu il regista stesso, che ribadì di aver sempre immaginato come parte della sua squadra di supereroi il personaggio che abbiamo visto finora sotto le mentite spoglie del Generale Swanwick.

Questo giovedì avremo quindi finalmente modo di far conoscenza con il superstite del pianeta Marte: a concedere un piccolo anticipo alla nostra curiosità, però, è arrivato proprio in queste ore un leak che ci svela per la prima volta l'aspetto con cui esordirà Martian Manhunter nel corso della Justice League. L'immagine che vi riportiamo gira ormai da alcune ore su Reddit ed ha ovviamente mandato in visibilio i tanti fan in spasmodica attesa dell'uscita del film di Zack Snyder.

Proprio il regista, intanto, si è scusato con i fan per la mancata anteprima virtuale della Snyder Cut; Ray Fisher, invece, è tornato a parlare dei comportamenti di Joss Whedon sul set di Justice League.