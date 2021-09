Justice League: tutto il lavoro sugli effetti speciali della Snyder Cut in un video

Dal momento in cui venne annunciata effettivamente la Snyder Cut di Justice League non rimaneva altro da fare che rimettere mano al materiale originale girato da Zack Snyder e procedere con l'aggiunta degli effetti visivi necessari al completamento della pellicola. In un video condiviso da Scanline VFX scopriamo come si è svolto questo processo.

Il video fornisce uno sguardo ai lavori in corso di quello che è stato necessario impiegare per il completamento e la realizzazione degli effetti visivi della pellicola poi approdata su HBO Max lo scorso marzo. Tutto, dal Bat Tank preso direttamente da The Dark Knight Returns fino alla motion capture per ricreare Steppenwolf così come il combattimento di Superman resuscitato contro i suoi compagni alla Justice League, fino agli effetti necessari alla super velocità di Flash. Allo studio di base in Germania non solo è stato chiesto di creare da zero nuovi personaggi per la pellicola - a dispetto di quella vista al cinema rimontata ad arte da Joss Whedon - ma anche di correggere l'aspect ratio del film e tutto mentre una pandemia globale era in corso.

"Il fattore più importante era il tempo e la mole di lavoro. Abbiamo lavorato a quasi 80 minuti del film in circa sei mesi. Il tempo a nostra disposizione non concedeva il minimo scarto agli errori quindi dovevamo ridurre al minimo la possibilità di errori e snellire ogni dipartimento ove possibile".

Recentemente, Frank Miller ha parlato dell'influenza avuta sui film di Snyder: "All'inizio, la mia reazione è stata strana, ero molto protettivo con le mie opere e non la presi bene. Ma adesso, col tempo, ho guardato le cose da una nuova prospettiva. Quello che vorrei dire è questo: è semplicemente fantastico. Il Ritorno del Cavaliere Oscuro è stato il mio grande successo, ha dato il via a tutta la mia carriera. E da allora ho visto i due campi, i fumetti e il cinema, collaborare in continuazione".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Zack Snyder's Justice League.