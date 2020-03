Justice League: i laboratori S.T.A.R protagonisti di un'immagine inedita della Snyder Cut

Si è tornato a parlare della Snyder Cut ormai da diversi giorni, ovvero da quando i fan in quarantena hanno lanciato l'ennesimo appello a Warner Bros. per pubblicare la versione iniziale di Justice League, e ora è arrivato anche un nuovo regalo da parto dello stesso regista.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, Snyder ha condiviso su Vero una nuova, suggestiva immagine ufficiale del suo film in cui vengono mostrati Ryan Choi e il dottor Silas Stone nei laboratori S.T.A.R alle prese con i segreti della Scatola Madre.

La foto segue il recente dietro le quinte di Justice League con Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Batman (Ben Affleck) e Aquaman (Jason Momoa) pubblicato sempre da Snyder, il quale profilo di Vero è ormai una sorta di contenitore di tutto ciò che concerne la Snyder Cut.

Che ve ne pare di questa nuova immagine? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, a proposito del crossover DC, vi ricordiamo che sono da poco ripartiti i lavori per il documentario sul Justice League Mortal, il cinecomic mai realizzato da George Miller.

Per altri approfondimenti sul lavoro di Snyder alla DC Films, qui trovate il nostro Everycult su Batman v Superman.