Justice League: La Lega degli eroi è finalmente al completo, c'è Superman!

si unisce finalmente alla Lega della Giustizia, nella nuova foto dal dietro le quinte e in una nuova concept art appena uscita online. Justice League arriva in sala il 16 novembre.

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente ecco una vera foto di Superman (Henry Cavill), che posa insieme ai suoi compagni della Justice League; ed è fantastica, date un'occhiata!!

La foto è uscita via Reddit e la caption recita:

"Unite. The. League."

La. Lega. Unita.

E quindi eccoli, tutti gli eroi insieme nella stessa foto. L'attesa sta davvero per finire e la prossima settimana vedremo Henry Cavill nei panni dell'Uomo d'Acciaio, affiancare i compagni: Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller), and Cyborg (Ray Fisher). E, signori, nelle foto che vediamo sorridono! la carrellata comprende anche diversi scatti dal dietro le quinte.

La concept art è invece online grazie a Entertainment Weekly, che ne pensate?