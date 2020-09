Justice League, anche Kiersey Clemons si schiera dalla parte di Ray Fisher!

Kiersey Clemons, l'attrice che venne scelta per il ruolo di Iris West dal regista Zack Snyder ma che poi fu totalmente tagliata dalla versione teatrale di Justice League, ha condiviso sui social il suo sostegno a favore di Ray Fisher, come noto in aperta battaglia con Warner Bros..

Di recente, Jason Momoa aveva mostrato il suo sostegno al collega supereroe utilizzando sulla propria pagina Instagram l'ormai famoso hashtag #IStandWithRayFisher, e ora Kiersey Clemons ha fatto lo stesso. Potete vedere il suo post in calce all'articolo, condito con una delle immagini di Iris West viste nel trailer di Justice League di Zack Snyder.

L'hashtag in questi giorni è diventato uno fra i più popolari nei vari social e fa ovviamente riferimento alla battaglia dell'attore contro Warner Bros. e WarnerMedia a seguito delle sue accuse e le indagini nei confronti Joss Whedon, Geoff Johns e Jon Berg. Da notare che la Clemons, che non ha mai fatto parlato apertamente della sua totale rimozione dalla versione del film di Whedon, è stata solo la seconda personalità del cast a schierarsi a favore del collega.

La domanda ora è se anche gli altri attori di Justice League decideranno di sostenere Fisher, poiché nomi come Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot farebbero sicuramente bene alla causa dell'interprete di Cyborg.

Naturalmente vi terremo aggiornati su ogni sviluppo di questo nuovo capitolo della lunga telenovela Justice League.