Justice League, Kevin Smith esalta il lavoro di Zack Snyder: 'É epico'

Per molto tempo non si è fatto altro che parlare del capolavoro che sarebbe dovuta essere la Justice League di Zack Snyder e finalmente il mondo intero è stato accontentato. La nuova versione dell'epopea DC Comics è stata rilasciata e anche Kevin Smith non può fare altro che osannarla.

Sebbene Snyder abbia rivelato che i rapporti con la Warner non siano stati particolarmente semplici, Justice League sta riscontrando un enorme successo di pubblico e di critica, conquistando oltre il 90% di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Per Smith il merito di questo "capolavoro" è tutto del suo regista, che ha saputo tenere duro nonostante le numerose difficoltà.

"Se non lo avete già fatto, prenditevi un po' di tempo per godervi tutte e quattro le gloriose ore dell'unica, vera #JusticeLeague questo fine settimana. E ringraziate i ragazzi di #ReleaseTheSnyderCut: con la loro passione, hanno letteralmente ottenuto ciò che volevano e ora anche tutti ne trarremo vantaggio. Ho guardato questa epopea una settimana fa, quando ho ricevuto un collegamento all'una di notte. Ho pensato che avrei vito la prima metà e poi il giorno successivo con calma avrei visto il resto. Invece, sono andato a letto alle 5:30 del mattino".

Smith ha poi aggiunto: "Sono così felice per Zack; è un ragazzo super dolce che è sopravvissuto a perdite personali e professionali che mi avrebbero spezzato come persona. Ma nonostante tutto, quest'uomo gentile ha continuato a sorridere, anche mentre combatteva per sempre l'oscurità. È coraggioso e audace come i supereroi più grandi su cui fa film, quindi sono felice che Zack abbia questo momento di gloria. Brav'uomo, regista epico".

