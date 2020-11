Justice League, Kevin Costner è confuso: 'È roba della Marvel?'

Capita a tutti, per quanto si conosca il proprio mestiere, di prendere un granchio o di non esser particolarmente aggiornato su una branchia dello stesso che, magari, per qualche motivo non abbia mai suscitato il nostro interesse: per Kevin Costner, ad esempio, si tratta dei cinecomic.

L'attore di tanti successi, da Gli Intoccabili a Balla Coi Lupi, ha infatti palesato tutta la sua confusione in materia durante una recente intervista in cui gli è stata posta una domanda sulla sua possibile partecipazione allo Justice League di Zack Snyder.

Il povero Kevin è stato colto letteralmente alla sprovvista dalla domanda, tanto da rispondere a metà tra il divertito e lo spaesato: "Non sono neanche sicuro di cosa sia Justice League. È un film? [...] Voi pensate che io stia scherzando, è questo il problema. È roba della Marvel? Non lo so".

Insomma, una risposta che pensiamo possa bastare a mettere a tacere qualunque voce al riguardo: Kevin Costner non fará della Snyder Cut... A meno che non dovesse trovare interessante il progetto una volta che qualcuno abbia avuto la buona volontá di spiegarglielo, s'intende!

A proposito di Snyder Cut, negli ultimi giorni Ray Fisher ha nuovamente attaccato Joss Whedon; in una nuova fanart di Justice League, invece, abbiamo visto Henry Cavill indossare il costume classico di Superman.