Justice League, Justice is Gray: la versione bianco e nero è disponibile in Italia!

Zack Snyder's Justice League torna in Italia con una nuova versione in bianco e nero denominata Justice is Gray,una versione alternativa che il regista in passato ha definito come la sua preferita e l'esperienza di visione definitiva offerta dalla Snyder Cut.

Justice is Gray è disponibile ora su Sky On Demand e in streaming su NOW: si tratta dalla versione prediletta dal regista, perché è anche quella che per anni ha visionato ogni giorno in sala montaggio prima che il film venisse annunciato ufficialmente e che potesse tornare a lavorarci su per completarlo.

Non è la prima volta che un cinecomic subisce una simile operazione di distribuzione di una versione alternativa in bianco e nero, dato che qualche anno fa ci aveva già pensato Logan di James Mangold. Sempre in tempi recenti, ricordiamo anche la Black and Chrome Edition di Mad Max: Fury Road di George Miller e l'edizione in bianco e nero di Parasite di Bong Joon-ho.

"Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray è la versione in bianco e nero, di cui sono un grande sostenitore e un grande ammiratore" ha dichiarato Snyder in passato. "Posso dire che si tratta della mia versione preferita del film. Capisco che le persone vogliano vedere la Snyder Cut a colori, ed è fantastico e voglio davvero che si divertano con tutti quei colori. Ma per me, la versione definitiva è la versione IMAX in bianco e nero del film. E la adoro davvero".

Guarderete questa versione alternativa del film? Ditecelo nei commenti!