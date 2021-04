Justice League, Joss Whedon avrebbe minacciato di danneggiare la carriera di Gal Gadot

In un nuovo articolo sulla questione delle accuse lanciate da Ray Fisher nei confronti di Joss Whedon e i dirigenti Warner Bros., l'Hollywood Reporter ha fatto ulteriore luce su alcuni avvenimenti del dietro le quinte di Justice League.

Nello specifico, l'autorevole rivista rivela che durante la produzione il regista di The Avengers è arrivato a scontrarsi sostanzialmente con tutte le star della pellicola, compresi il veterano Jeremy Irons e Gal Gadot. Stando a una fonte informata sui fatti, l'attrice ha espresso diverse preoccupazioni riguardo alla rivisitazione del suo personaggio, Wonder Woman, il cui carattere era stato reso più "aggressivo" rispetto alla pellicola stand-alone.

La disputa più grande, rivela il sito, è avvenuta quando Whedon ha spinto Gadot a recitare delle battute che non le andavano a genio, minacciando di danneggiare la sua carriera e screditando il lavoro della regista di Wonder Woman Patty Jenkins. Stando a quanto dichiarato da un testimone della produzione agli investigatori che stanno seguendo il caso, "Joss si è vantato di aver avuto problemi con Gal. Le ha detto che lui è lo sceneggiatore e lei deve stare zitta e dire le sue battute, e che lui poteva farla sembrare incredibilmente stupida nel film."

Un'altra fonte di THR afferma inoltre che Gadot e Jenkins hanno portato la questione di fronte all'allora presidente di Warner, Kevin Tsujihara. Contattata dalla rivista per commentare le nuove rivelazioni, la star di Wonder Woman ha dichiarato: "Ho avuto i miei problemi con Whedon e Warner Bros. li ha gestiti in maniera tempestiva."

Cosa ne pensate di queste nuove informazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che il mese scorso Zack Snyder ha commentato lo scandalo di Joss Whedon.