Justice League, il Joker della Snyder Cut nasconde un riferimento ad Harley Quinn

Quante sorprese si nascondono nella Snyder Cut di Justice League? Probabilmente abbastanza da tenerci impegnati a scovarle una per una nel corso dei prossimi mesi: una delle ultime saltate fuori ancor prima dell'uscita del film, in particolare, sembra coinvolgere Joker ed Harley Quinn.

La novità arriva dall'esposizione dedicata alla Snyder Cut di Justice League che sta avendo luogo proprio in questi giorni a Dallas: tra i vari manichini con indosso i costumi che vedremo a Superman e soci nell'attesissimo film, dunque, è spuntato ovviamente anche quello del redivivo Joker.

Ma cos'è stato ad attirare l'attenzione di tanti fan? Si tratta in effetti di un dettaglio a cui è facile non far caso, ma il cui significato è praticamente palese: il Joker esposto a Dallas indossa infatti una pistola identica a quella utilizzata da Harley Quinn in Suicide Squad, com'è facile notare dall'inconfondibile calcio che spunta dalla tasca del nostro.

Nonostante le cose siano finite tutt'altro che bene tra di loro, dunque (almeno stando a quanto mostratoci da Birds of Prey), il nostro pare riservare ancora un posto speciale nel suo cuore alla sua storica compagna. A tal proposito, ecco cos'ha detto Jared Leto sul Joker che vedremo nella Snyder Cut; Ray Fisher, intanto, si è detto convinto che solo il Dottor Manhattan potrebbe battere il suo Cyborg.