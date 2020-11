Justice League, il Joker di Leto avrà un look differente nella Snyder Cut

In una recentissima intervista ai microfoni di Beyond the Trailers, il regista e produttore Zack Snyder ha avuto modo di tornare a parlare dell'attesa director's cut di Justice League in arrivo in esclusiva su HBO Max, soffermandosi sul ritorno di Jared Leto nei panni di Joker e rivelando un nuovo look per il personaggio.

Ha detto Snyder: "Sì, volevo onorare quello che aveva creato lui con David e che pensavo fosse molto bello; non vi rivelerò cosa succederà nella scenetta, ma è passata un po' d'acqua sotto i ponti dall'ultima volta che abbiamo visto Joker e questa. Immagino che possiamo dire che sia un Joker ormai stanco della strada, ecco".



Il Joker di Leto non appariva affatto nel film del 2017, e stando anche alle varie anticipazioni e ai retroscena forniti da Snyder sui social e nelle interviste, non sembrava essere proprio presente nella sua visione, sebbene si fosse più volte complimentato sia con l'attore che con il collega David Ayer, regista di Suicide Squad.

Quale sarà dunque il ruolo di Jared Leto in Justice League? E quanto sarà esteso? Cosa possiamo aspettarci dal nuovo formato?

Sono tutte domande a cui difficilmente avremo risposta prima dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League in TV, ma vi terremo ovviamente aggiornati.