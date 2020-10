Justice League, ci sarà anche il Joker di Jared Leto nella versione di Zack Snyder

Tremate, tremate... Il Joker è tornato. The Hollywood Report ha riportato in esclusiva il ritorno di Jared Leto nei panni del Principe Pagliaccio di Gotham in occasione della Justice League di Zack Snyder.

Più passano i giorni, più riceviamo interessanti notizie in merito alla nuova/vecchia versione di Zack Snyder della Justice League, e più cresce la curiosità per il prodotto finale che avremo modo di vedere il prossimo anno (gli americani su HBO Max, noi è ancora da decidere).

Di certo, i reshoot attualmente in corso per portare a compimento la visione originale del regista di Man of Steel e Batman v. Superman stavano già facendo abbondantemente parlare, specialmente vista la presenza annunciata di Ben Affleck e altri colleghi intenti ad girare del materiale aggiuntivo, ma quest'ultima breaking porta la conversazione su tutt'altro livello.

Il Joker di Leto non appariva affatto nel film del 2017, e stando anche alle varie anticipazioni e ai retroscena forniti da Snyder sui social e nelle interviste, non sembrava essere proprio presente nella sua visione, sebbene si fosse più volte complimentato sia con l'attore che con il collega David Ayer, regista di Suicide Squad.

Quale sarà dunque il ruolo di Jared Leto in Justice League? E quanto sarà esteso? Cosa possiamo aspettarci dal nuovo formato?

Sono tutte domande a cui difficilmente avremo risposta prima dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League in TV, ma vi terremo ovviamente aggiornati.