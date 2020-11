Justice League, il Joker di Jared Leto si mostrerà senza tatuaggi nella Snyder Cut?

Quanto è lunga l'attesa per questa Snyder Cut? La versione definitiva (si spera!) del film dello Justice League di Zack Snyder si sta facendo desiderare non poco, dando inevitabilmente adito alla nascita di mille e più speculazioni e teorie su ciò che vedremo nelle quattro ore di materiale che saranno presentate su HBO Max.

Il Joker di Jared Leto è inevitabilmente al centro di molte delle suddette voci: la notizia della presenza del personaggio nella Snyder Cut è stata una vera e propria bomba, soprattutto a causa delle critiche impietose a cui il nostro era stato esposto dopo Suicide Squad e l'apparente accantonamento dopo il trionfo della versione portata in sala da Joaquin Phoenix.

Joker ci sarà, dunque, e secondo alcune voci potrebbe apparire in una veste diversa: alcune teoria, infatti, parlano della presenza di una terza sequenza con protagonista il personaggio di Jared Leto, che apparirebbe però con i capelli lunghi e soprattutto senza alcun tatuaggio.

L'idea potrebbe d'altronde rivelarsi sensata, visto i pareri generalmente molto poco positivi sul look sfoggiato dal celebre villain nel film di David Ayer: ad oggi, comunque, non sono ancora arrivate conferme al riguardo. In una recente intervista, intanto, Kevin Costner si è mostrato piuttosto confuso su Justice League; Ray Fisher, invece, ha festeggiato Halloween indossando il suo costume da Cyborg.