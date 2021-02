Justice League, il Joker di Jared Leto è ispirato a Batman: White Knight?

Dopo le rivelazioni delle scorse settimane abbiamo finalmente avuto un assaggio della scena di Justice League in cui riapparirà il Joker di Jared Leto in una versione completamente diversa da quella vista in Suicide Squad. Questa versione è ambientata nell'universo Knightmare, ovvero l'incubo di Bruce Wayne/Batman nel corso del film di Snyder.

Ovviamente il Joker sarebbe dovuto apparire in una forma del tutto diversa, dato che la maggior parte del pubblico non aveva accolto bene il suo look in Suicide Squad di David Ayer, tuttavia alcuni fan sospettano che l'ispirazione principale per questa nuova versione del Joker in Justice League provenga da Batman: White Knight, celebre miniserie a fumetti di Sean Murphy pubblicata tra il 2017 e il 2018 (quindi dopo la prima produzione di Justice League, dove l'inclusione di Joker non era prevista).

Nell'universo alternativo della miniserie la storia di Gotham City è molto diversa e qui il Joker viene curato dalla sua psicosi tornando a essere nuovamente Jack Napier; si allea con Dr. Harleen Quinzel ed entra in politica e il suo obiettivo è quello di convincere Gotham che Batman sia la fonte maggiore dei suoi problemi, che agisce con rabbia e violenza alimentando la corruzione. Napier riesce a portare la gente dalla sua parte.

Con la sua versione del Joker Knightmare, Zack Snyder sembra aver omaggiato proprio questo aspetto del villain per eccellenza di Batman. Tra l'altro, in una recente intervista, lo stesso Snyder ha ammesso che per lui era fondamentale che in Justice League Batman e Joker si incontrassero: "Il loro conflitto è centrale nell'universo narrativo DC. Francamente, era un conflitto che avevo pianificato per la sequenza Knightmare. E quindi, sapete, ero eccitato all'idea di avere l'opportunità di farlo, di poter quanto meno proporre ai fan un piccolo assaggio di quello che avevo immaginato".