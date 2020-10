Justice League, Joe Manganiello tornerà come Deathstroke per il film di Zack Snyder?

Sembra proprio che la Justice League di Zack Snyder sarà una grande reunion per i personaggi DC: stando alle ultime indiscrezioni, al progetto dovrebbe unirsi anche Joe Manganiello, che per l'occasione riprenderebbe il ruolo di Slade Wilson a.k.a. Deathstroke.

Secondo quanto riportato da The Wrap, "un insider con informazioni sul progetto" avrebbe confermato il ritorno di Joe Manganiello per Zack Snyder's Justice League.

Il personaggio di Deathstroke era comparso già nella versione cinematografica portata in sala da Joss Whedon, precisamente in una scena post-credit in cui viene convocato da Lex Luthor (Jesse Eisenberg) sul suo yatch per discutere la formazione di una squadra atta a contrastare Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League.

Una recente apparizione dell'attore su Twitch aveva in effetti fatto pensare a una sua possibile apparizione nella nuova/vecchia iterazione, visto il look con cui si è presentato Manganiello, come potete vedere anche nella foto in calce alla notizia (via GamesRadar).

Che sia davvero così?

Ricordiamo che, in tal caso, Deathstroke si andrebbe ad aggiungere al recentemente annunciato Joker di Jared Leto e al Darkseid di Ray Porter, entrambi villain assenti dalla Justice League di Joss Whedon (nonostante il secondo fosse già presente nello Snyder Cut originale).

Attendiamo conferme (o smentite) al riguardo.