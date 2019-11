Justice League, Joe Manganiello supporta lo Snyder Cut con immagini inedite di Deathstroke

Joe Manganiello ha fatto solo una breve apparizione nella scena post-crediti di Justice League, ma nelle scorse ore si è comunque unito ad artisti del calibro di Ben Affleck e Gal Gadot mostrando il suo sostegno per lo Snyder Cut di Justice League.

Nella giornata di ieri infatti c'è stato un movimento di sponsorizzazione massiccia nei confronti della versione originale del film di Zack Snyder, pensata dai fan (ma arrivata anche agli attori protagonisti e non e ad altre personalità di Hollywood, come Damon Lindelof e Diane Nelson, ex presidente della DC Entertainment) per spingere definitivamente la Warner Bros. a pubblicare il film.

Al movimento si è unito anche l'interprete di Deathstroke, Joe Manganiello, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha pubblicato su Instagram una valanga di foto inedite del suo personaggio: come ricorderete, Deathstroke era stato introdotto nel DCEU durante la scena post-credit di Justice League, e avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di villain principale del The Batman scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck.

In questo senso Manganiello è senza dubbio l'attore che ha perso di più dal cambio di rotta della Warner Bros., che negli ultimi anni ha preso la decisione di abbandonare il progetto generale di Zack Snyder con un nuovo progetto editoriale, che ha portato ad un 2019 strepitoso con tre successi consecutivi rappresentati da Aquaman, Shazam! e Joker. Per il momento, comunque, le fonti hanno dichiarato che la Warner non ha in programma nessun annuncio per l'uscita dello Snyder cut, ma da queste ore è evidente che non sarà più possibile per la major ignorare la richiesta non solo del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori.

Per altri approfondimenti guardate i ringraziamenti di Zack Snyder, che ha reagito al movimento di massa delle scorse ore con ben quattro nuove foto inedite di Justice League.