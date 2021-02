Justice League, Joe Manganiello è letale nel nuovo fan-poster per Deathstroke

Il noto artista digitale Mizuri ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un nuovo fan-poster dedicato a Justice League e incentrato sul letale Deathstroke di Joe Manganiello.

Come noto, l'attore tornerà nei panni del celebre villain di Batman nella nuova versione del cinecomic del 2017 realizzata da Zack Snyder per il servizio di streaming on demand HBO Max. Sulla base di ciò che abbiamo visto finora, sembra che molti dei nuovi contenuti del film girati lo scorso dicembre nella sessione di riprese aggiuntive saranno ambientate durante la sequenza Knightmare, che non era affatto presente nella versione cinematografica.

Di recente abbiamo avuto il nostro primo sguardo completo al nuovo look di Joker di Jared Leto, ma non sarà l'unico cattivo di Batman a godere di un cambio di look per il film, dato che Deathstroke di Joe Manganiello sfoggerà un mohawk nuovo di zecca: il taglio è stato svelato tramite una foto ufficiale qualche mese fa ed è tornato nel poster realizzato da Mizuri che trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che la Snyder Cut uscirà negli Stati Uniti e in tutti i paesi in cui HBO Max è attivo dal 18 marzo prossimo, mentre per paesi come l'Italia che ancora non godono dei servizi del catalogo on demand di WarnerMedia è possibile un arrivo in digitale, lo stesso che distinguerà l'uscita di Wonder Woman 1984: come al solito vi terremo aggiornati quindi rimanete sintonizzati.