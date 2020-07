Justice League: JK Simmons fornisce nuovi indizi sulla durata della Snyder Cut

Nonostante i vari annunci e la conferma dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League sulla piattaforma digitale HBO Max per il 2021, non sappiamo ancora molto sulla effettiva durata della pellicola, ma oggi J.K. Simmons ci fornisce qualche dettaglio in più per capire di che lunghezza stiamo parlando e cosa ci aspetta.

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, l'attore interprete del Commissario Gordon nell'universo DC concepito da Zack Snyder ha dichiarato che la nuova versione del film sarà piena di contenuti mai visti. "Sono sempre a favore della visione del regista, specialmente se si tratta di un filmmaker così iconico nel suo genere. Ci sono ovviamente una miriade di ragioni per cui le cose non hanno funzionato la prima volta riguardo al film. Qualunque fossero i vostri sentimenti circa la versione del film uscita al cinema, penso che anche se avessi amato tutto di quel film, come pubblico sarei certamente interessato a vedere la visione di Zack. L'unica cosa che so per certo è che sarà lungo, perché ha potuto mettere un sacco di cose che voleva venissero inserite".

Dopo tutte le dichiarazioni raccolte, non stupisce quindi sapere che la nuova versione del film sarà molto lunga, anche perché Snyder stesso rivela sempre più dettagli sulle cose inedite che vedremo nel film, come il ritorno di Kevin Costner come Jonathan Kent ad esempio. Snyder ha assicurato che stavolta non ci saranno compromessi con la Snyder Cut.

Il regista ha dichiarato che la versione del 2017 sarebbe stata "tutta un compromesso", per cui sembra proprio che il suo intento sia quello di rispettare l'idea avuta all'inizio, poi effettivamente messa in crisi con l'arrivo di Joss Whedon, che preferì operare un cambio di direzione piuttosto pesante a quanto pare.