Justice League: JK Simmons filmerà nuove scene? Sentiamolo

Dopo l'annuncio dell'arrivo dello Snyder Cut su HBO Max, un nutrito gruppo di fan e membri del cast sono andati in estasi, dichiarando la loro approvazione per la mossa di Warner Bros. Tra questi anche J.K. Simmons, l'interprete del Commissario Gordon in Justice League.

J.K. Simmons, che precedentemente aveva anticipato come, fan o non fan della versione uscita in sala, potremo comunque apprezzare la versione di Snyder di Justice League, torna a ribadire quanto sia entusiasta dell'operazione messa in atto da Warner, informandoci che, dovesse servire, lui è a disposizione.

"Beh, lo Snyder Cut arriverà presto, finalmente, come sanno tutti i fan. Sono entusiasta di farvi parte. Per quel che ne sappia, ho già fatto tutto quello che potevo fare per essere sicuro di far parte della visione di Zack, ovvero dirgli 'Sì Zack, voglio far parte dello Snyder Cut'" racconta a Screen Rant "Se ci saranno delle nuove scene da girare o dei dialoghi da registrare non lo so, ma qualsiasi cosa sia, sarei felice di farlo".

Al momento sembrerebbe che non siano previsti reshoot per lo Snyder Cut, ma non sappiamo di preciso cosa includa il budget stratosferico fornito a Snyder per completare l'opera, oltre ovviamente ai VFX e ai vari altri aspetti della post-produzione.