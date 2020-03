Justice League: Jim Lee dice la sua sulla Snyder Cut di Justice League

Dopo aver rassicurato i fan sul futuro del DC Extended Universe, da Wonder Woman 1984 all'atteso The Batman di Matt Reeves, il publisher e direttore creativo della DC Comics Jim Lee ha fatto un passo indietro per parlare della tanto discussa Snyder Cut di Justice League.

Il film è tornato a far parlare di sé in questi giorni per via di un contest di poster fan-made organizzato dallo stesso Zack Snyder, che nell'assegnare il premio al vincitore ha anticipato delle possibili novità in arrivo per Justice League, ma rispondendo ai partecipanti del C2E2 di Chicago Lee non si è voluto sbilanciare su un'eventuale uscita della director's cut.

"È una domanda difficile a cui rispondere, ma vi dirò l'unica cosa che posso dirvi al riguardo" ha detto il fumettista sulla Snyder Cut. " Penso che, a volte, nascano movimenti che separano il pubblico e provano a dividere i fan in gruppi, dicendo "A questi piace questa cosa" o "A loro piace solo questo." Credo che a volte sia nostro compito resistere. Onestamente, abbiamo bisogno di ogni singolo amante dei fumetti che è la fuori. Che tu voglio lo Snyder Cut o meno, sei un fan DC e voglio che tu sia un fan DC."

In attesa di novità sulla versione di Snyder, che molti sperano possa debuttare su HBO Max, servizio streaming della Warner Bros. disponibile negli Stati Uniti dal prossimo maggio, vi ricordiamo che dopo la recente uscita di Birds of Prey tutti gli occhi sono puntati su Wonder Woman 1984, il cui arrivo nelle sale è previsto per il prossimo 4 giugno.