Justice League, Jesse Eisenberg sapeva tutto della Snyder Cut: il suo Lex avrà un ruolo?

Mentre promuoveva il suo film drammatico Resistance, Jesse Eisenberg ha parlato con Digital Spy dell'imminente uscita di Zack Snyder's Justice League, che arriverà nel corso del 2021 su HBO Max.

Mercoledì scorso, Zack Snyder ha annunciato che il suo montaggio originale del cinecomic 2017 arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max. Da allora, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck e tutte le altre star di Justice League hanno reagito alla notizia con diversi messaggi sulle proprie pagine dei social media, esprimendo la loro felicità. L'interprete di Lex Luthor ha dichiarato:

“Ho parlato con Zack un paio di settimane fa e me lo aveva anticipato ha parlato. Sì, sono molto eccitato al riguardo, perché sono un amico di Zack. Sono così felice per lui, felice che possa finalmente mostrare al mondo un lavoro del quale è così tanto orgoglioso. Non riesco a pensare a nessun altro precedente nella storia del cinema in cui è successa una cosa simile. Perché non si tratta solo di rilasciare il film, dato che ci sarà un certo lavoro di post-produzione da fare. Quindi non è che stanno semplicemente distribuendo delle scene finite, dovranno fare molta post-produzione ed è un processo impegnativo. Ma sì, sono molto felice per lui. È una persona eccezionale e ha visione molto, molto specifica e quindi, sì, sono felice che abbia questa opportunità. E lui sembrava molto grato."

Jesse Eisenberg ha interpretato il malvagio Lex Luthor in Batman v Superman: Dawn of Justice e il suo seguito, Justice League. Il personaggio è stato visto l'ultima volta in una delle due scene post-credit del film del 2017, durante la quale incontrava il Deathstroke di Joe Manganiello per discutere della formazione di una squadra di criminali nota come Legion of Doom. Pensate che ci sarà più spazio per il cattivo nella Snyder Cut? Ditecelo nei commenti.

