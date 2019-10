Justice League: anche Jesse Eisenberg pensa sarebbe bello vedere la Snyder Cut

Nel corso di un'intervista concessa a Build by Yahoo!, a Jesse Eisenberg è stato chiesto un parere circa la famigerata Snyder Cut di Justice League, che da anni i fan del franchise chiedono venga completata e distribuita nelle sale per dimenticare la versione ufficiale portata al cinema.

Eisenberg, interprete di Lex Luthor nel DC Extended Universe apparso per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice e poi in un piccolo cameo proprio in Justice League, ha parlato della fama che circonda la mitica versione di Zack Snyder, quella che non ha mai visto il buio della sala cinematografica. L'attore ne avrebbe sentito parlare solo di recente, affermando quindi: "Oh, è questo il sentimento che c'è dietro questa versione? Okay, allora, penso sarebbe davvero una gran cosa vederla, no? Potrei essere perfino in qualche altra scena, sicuramente. Perché ho girato alcune scene che penso non siano finite nel film, ma non ho visto il film".

Il fatto che Eisenberg non abbia visto Justice League non deve essere interpretato come una critica al film della Warner. Come precedentemente spiegato durante un'intervista, l'attore non gradisce rivedersi sullo schermo e ha fatto un'eccezione solo per Zombieland e solo perché Woody Harrelson l'avrebbe "costretto".

L'attore aveva già espresso in precedenza il desiderio di tornare a interpretare Lex Luthor in futuro per avere l'opportunità di approfondire meglio il personaggio. "Tornerei al 1000%. Sicuro. Ho adorato molto interpretarlo. Insomma, ero il più timido ragazzo del mondo e interpretare un personaggio così funambolico e sopra le righe è esilarante. Non so se ne stanno facendo un altro dove potrei essere coinvolto. Ma comunque l'ho amato. E' stato grande e sono molto felice di averlo fatto".

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato, il compositore Junkie XL ha confermato che la colonna sonora di Justice League: Snyder Cut è pronta, il che ha alimentato ulteriormente le già parecchio insistenti voci relative al famigerato film di Zack Snyder.

Rivedremo Eisenberg in Zombieland: Doppio Colpo, che riunirà dopo 10 anni la gang formata da Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin, nuovamente e rispettivamente nei panni di Tallahassee, Wichita, Columbus e Little Rock. Nel cast ci saranno anche Luke Wilson e Thomas Middleditch. Nuovamente diretto da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, che di recente hanno scherzato su un crossover con Deadpool, Zombieland: Doppio Colpo uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre, dopo l'anteprima al Lucca Comics & Games.