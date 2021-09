Justice League, Jesse Eisenberg parla del possibile ritorno di Lex Luthor

La scena post-credits di Justice League del 2017 ha aperto un interrogativo nei fan: rivedremo Jesse Eisenberg nei panni di Lex Luthor in futuro? "Se c'erano [piani di un ritorno], non li conoscevo", ha dichiarato l'attore a Comic Book Movie. Probabilmente, infatti, l'addio di Ben Affleck al DCEU, ha cambiato i piani.

Era infatti, ai tempi, previsto un film con il Batman di Ben Affleck come protagonista. Probabilmente in questa pellicola Lex Luthor avrebbe messo a confronto il Deathstroke di Joe Manganiello e Batman. Ma anche quanto la scena post-credits fu girata, in verità, c'era ancora molta incertezza su cosa sarebbe accaduto. E a dimostrare ciò è il fatto che Jesse Eisenberg non sapesse nulla di un suo futuro ritorno in programma.

"Probabilmente sono l'ultima persona a conoscere la risposta alla domanda [se Luthor tornerà] perché non so come prendano quelle decisioni", ha dichiarato l'attore. "Il mio background è nel teatro, dove reciti 200 volte e ti sembra di aver capito come funziona all'ultima performance. Mi piacerebbe interpretare di nuovo qualsiasi personaggio. Dopo che un film finisce, gli attori di solito si parlano fra loro e dicono: 'Oh, ora finalmente so cosa sto facendo e capisco quale era il mio scopo'. Agli attori, nella mia esperienza, piace recitare di nuovo dei ruoli, ma questo non dipende da me".

Un'apertura importante quella dell'attore, che il DCEU dovrebbe tenere in considerazione. Dopo averlo visto in Batman v Superman: Dawn of Justice, i produttori hanno deciso di mettere Lex Luthor da parte per un po', ma adesso potrebbe essere pronto a fare il suo ritorno. Per quanto riguarda Manganiello, invece, era la prima volta che vestiva i panni di Deathstroke, e speriamo di vederlo ancora in futuro.

Nel frattempo i fan attendono l'arrivo del film The Batman con Robert Pattinson, mentre si godono il Justice League di Zack Snyder da poco arrivato e di cui vi abbiamo fatto una recensione.