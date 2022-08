Justice League, Jesse Eisenberg non crede a un suo ritorno in DC: 'Sarei stupito'

Il Lex Luthor di Jesse Eisenberg figura, ad oggi, nel lunghissimo elenco dei sacrificati all'altare del reboot per quanto riguarda l'universo cinematografico DC: apparso per la prima volta in Batman v Superman e poi rivisto in Justice League, il villain di Superman sembrerebbe non avere molte chance di rifarsi vivo nel futuro del franchise.

A parlarne, mentre prende il via la rivoluzione in stile Marvel dell'universo DC, è stato proprio l'attore di Zombieland e The Social Network, che ha ammesso di non credere assolutamente alla possibilità di un suo ritorno nel franchise: "Sarei sorpreso se dovessi saltar fuori in qualche film DC, ma sarebbe una piacevole sorpresa" sono state le parole di Eisenberg.

Il nostro Jesse ha quindi proseguito: "Non sono un fan dei fumetti, per me non si trattava di interpretare un ruolo che conoscessi sin da bambino. Per me è stata l'occasione per interpretare un gran personaggio scritto da un grande autore, e mi è piaciuto un sacco farlo. Quindi interpretarlo è stata una gioia, ma non interpretarlo non sarà qualcosa di cui avrò vergogna di parlare ai miei bambini".

Insomma, nessun rancore: con Lex Luthor e l'universo DC, per Jesse Eisenberg, è stato bello finché è durato! Jim Lee, intanto, ha confermato che non c'è futuro per lo Snyderverse nell'universo cinematografico DC.