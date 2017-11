Justice League: Jeremy Irons parla della sua "specialissima" versione di Alfred!

Justice League arriva al cinema oggi e recentemente, che interpreta Alfred in quello conosciuto non ufficialmente come il DCEU, rivela come questa versione del personaggio sia diversa rispetto alle altre.

In Justice League, Batman e Wonder Woman cercano di costituire un gruppo di eroi che dovranno salvare il mondo e, ancora una volta, al loro fianco ci sarà il fido maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Irons è il terzo attore ad interpretare il ruolo di Alfred dal 1989 e, recentemente, ha svelato come la sua versione del personaggio differisca da quelle precedenti.

"Abbiamo deciso di provare a renderlo diverso da come è sempre stato, farlo sembrare un po' meno maggiordomo" ha detto Irons in un'intervista con BUILD Series. "Ho un amico, che purtroppo ora è morto, un uomo davvero, davvero ricco di nome Paul Getty. Lui ereditò la compagnia miliardaria Getty Oil ed era un mio vicino di casa in Inghilterra. Ricordo di essere andato a cena da lui, una volta, lì in Inghilterra. Appena arrivai, un uomo molto gentile parcheggiò la mia auto per me. Un altro gentilissimo uomo mi aprì la porta di casa, e un altro ancora mi prese il cappotto. Un altro mi porse un calice di champagne e un altro ancora mi accompagnò in sala per introdurmi agli ospiti presenti. E ricordo di aver pensato che fossero tutti uomini molto gentili."

E sembravano maggiordomi amichevoli, tutti quanti e, successivamente l'attore ha rivelato di aver compreso che avevano tutti un ruolo molto importante nella vita di Getty, non erano semplici servitori, insomma, c'era davvero molto di più:

"Erano tutti ex ex-SAS [Special Air Service], ed erano le guardie del corpo di Getty ma, al contempo, aprivano porte, offrivano champagne. E io ho pensato che così doveva essere il "mio Alfred". Un uomo in grado di preparare un'ottima tazza di caffè ma, in caso di necessità, in caso di pericolo, anche assolutamente capace di mettere al servizio del proprio datore di lavoro (Bruce Wayne) la sua esperienza pregressa in altri campi."

Non male, che ne dite?

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è al cinema da oggi!