Justice League, Jeremy Irons non ha visto la Snyder Cut: 'Non può essere peggio di Whedon'

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Jeremy Irons è tornato a parlare della sua esperienza nel mondo dei cinecomic e nei panni di Alfred Pennyworth per l'universo DC di Zack Snyder. Tuttavia, l'attore britannico ha ammesso di non aver ancora visto la Snyder Cut di Justice League, semplicemente per mancanza di motivazioni.

Dopo aver interpretato Alfred in Batman v Superman e in Justice League, il personaggio di Irons ha sicuramente avuto un respiro più ampio nella Snyder Cut di Justice League ma sfortunatamente l'attore non ha ancora visto la pellicola uscita nel marzo 2021 su HBO Max. "Stranamente penso di averla, ma non l'ho ancora vista. Dovrei cercarla e vedere se ce l'ho da qualche parte online o in DVD". Perché Irons non ha ancora visto la versione di Snyder? Semplicemente mancanza di motivazione: "Ricordo di aver parlato a Zack prima che iniziasse a completarla ed ero molto interessato a vedere cosa ne avrebbe tirato fuori. Di sicuro non poteva essere peggiore".

Alla richiesta del giornalista di essere più specifico a proposito di quel "non poteva essere peggiore", Irons ha chiarito che non pensa che la Snyder Cut possa essere peggiore della versione distribuita nelle sale cinematografiche, quella assemblata al montaggio da Joss Whedon. L'intervistatore quindi rivela ad Irons che secondo lui la versione cinematografica di Justice League era terribile, al che l'attore ha risposto: "Lo penso anch'io".

Nel corso di alcune precedenti interviste, Ben Affleck ha definito come la peggiore esperienza della sua carriera il suo periodo sul set di Justice League per tutta una serie di motivazioni riguardanti la sua sfera privata. Ultimamente ha rivelato che Matt Damon gli ha consigliato di abbandonare il ruolo di Batman, consiglio che Affleck ha accettato. Comparirà nel ruolo un'ultima volta in Flash.