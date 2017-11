Justice League: Jason Momoa spiega l'assenza di un personaggio

Laè arrivata al cinema ma non senza tagli sostanziali. Ed infatti a farne le spese, tra gli altri, anche uno dei personaggi dell'Universo di Aquaman che, a questo punto, vedremo nel suo film stand-alone.

ATTENZIONE! SPOILER!

Stiamo parlando, ovviamente, del personaggio di Vulko, interpretato da Willem Dafoe. Riguardo la sua assenza nella pellicola, l'attore che dà vita ad Aquaman, Jason Momoa, ha spiegato: "Non c'era abbastanza spazio anche per lui in questa pellicola". Insomma, sembra che l'obiettivo della Warner di puntare ad una durata non superiore alle due ore abbia portato i montatori a tagliare un bel po' di materiale.

"Vulko è il suo collegamento con Atlantide" continua "L'idea che avevamo io e Zack Snyder era che Arthur Curry era stato portato via da ragazzino, era un emarginato, un mezzosangue, e Vulko lo aveva convinto che fosse lui il Re legittimo al trono. Ma quando andava ad Atlantide si sentiva impuro, un mezzosangue, come un malato, e dunque decideva di andarsene via, da solo con sé stesso".