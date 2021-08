Justice League, Jason Momoa: 'Un sequel? Stanno aspettando che lo diriga io'

Non è bastata l'uscita della Snyder Cut per chiudere l'argomento Justice League: del film di Zack Snyder si continua a discutere incessantemente, con i fan e la stampa che sperano sempre nell'annuncio di un sequel che possa tenere in vita quella branca di universo DC. Ma cosa ne pensa Jason Momoa?

Mentre uno dei produttori del film ha ammesso che fu uno sbaglio rimuovere i baffi di Henry Cavill in Justice League, la star di Aquaman si è infatti vista rivolgere l'ennesima domanda circa la possibilità di vedere prima o dopo un sequel del film di Snyder.

"Penso che stiano aspettando che lo diriga io. Praticamente stanno aspettando che Warner Bros. mi chiami e dica: 'Jason, ti amo. Amo ciò che avete fatto tu e i ragazzi. Ho amato il film. Amo Sweet Girl. Hey, prendiamo Brian Mendoza, prendiamo Jason Momoa per produrre e dirigere il nuovo Justice League'. Probabilmente finirebbe con un: 'Sapete cosa, ragazzi? Noi ci siamo'" sono state le parole di Jason Momoa al riguardo.

Sentito, Warner Bros.? Il buon Jason non aspetta altro, così come i fan dello SnyderVerse: ora sta a te fare la prima mossa! Nell'attesa di novità, intanto, scopriamo insieme a quale autore Zack Snyder chiese consigli per Justice League.