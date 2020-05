Justice League: da Jason Momoa a Henry Cavill, tutti in estasi per la Snyder Cut

Non solo i fan, ma anche gli stessi protagonisti di Justice League hanno accolto con gioia l'annuncio dell'arrivo della famigerata Snyder Cut, programmata dalla Warner per il 2021 per un lancio direttamente sulla piattaforma streaming HBO Max; il film potrebbe uscire in una versione da 4 ore oppure in sei parti separate.

Da Henry Cavill a Jason Momoa per arrivare a Ray Fisher, tutti hanno reagito all'arrivo prossimo della Snyder Cut annunciato dal regista con un'esplosione di gioia, che fa eco quindi alle tante richieste dei fan arrivate in questi ultimi e turbolenti anni, dopo la delusione della versione uscita in sala e ultimata da Joss Whedon quando Zack Snyder era già stato allontanato dal progetto.

Nel suo post, l'interprete di Superman ha capito che tra i diversi schieramenti di fan c'era chi voleva vedere assolutamente la Snyder Cut e chi invece non ne sentiva il bisogno e ha chiesto loro di essere comprensivi gli uni verso gli altri. Contentezza che emerge anche dal post di Jason Momoa aka Aquaman, il quale non ha mai avuto un atteggiamento timido sui social network e ha sempre chiesto a gran voce la distribuzione della Snyder Cut. Ray Fisher, infine, ha approfittato del suo primo post su Instagram per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lottato e creduto fosse possibile vedere la versione di Snyder della pellicola.

L'esistenza della Snyder Cut è stata confermata nei mesi scorsi proprio dal regista di Batman v Superman, che l'aveva mostrata fisicamente sul suo profilo di Vero. L'idea iniziale di Snyder, lo ricordiamo, era quella di dividere Justice League in tra capitoli, poi ridotti a due, che avrebbero visto Darkseid come villain principale. Dopo l'uscita di Snyder, però, Whedon e Warner Bros. hanno deciso di ridimensionare ulteriormente il progetto e realizzare un'unica versione con Steppenwolf come antagonista.