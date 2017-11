Justice League: Jason Momoa conferma una fan theory su Aquaman

Una delle fan theory più famose dell'Universo Cinematografico della DC Comics è stata appena confermata dall'attore, interprete dinel prossimo, al cinema da giovedì.

Come ricorderete, in una sequenza all'inizio de L'Uomo D'Acciaio, Clark Kent finisce nell'oceano e viene portato a riva da delle balene. In molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Aquaman che voleva aiutarlo, ed ora Momoa ha confermato la teoria, sebbene non verrà mostrata su schermo né menzionata per ora.

"Una delle cose fiche che mi ha detto Zack Snyder, per Aquaman, è che ne L'Uomo D'Acciaio, quando Clark finisce nell'oceano e viene salvato, è Aquaman che lo salva. Dunque l'ho già incontrato una volta" spiega Momoa.