Justice League: Jason Momoa conferma che il grosso e misterioso annuncio arriverà domani

Nella notte italiana, quando ancora a Los Angeles splendeva il sole, Jason Momoa ha condiviso su Instagram una notizia che farà palpitare i fan più accaniti di Zack Snyder, ancora in attesa di aggiornamenti relativi allo status della versione Snyder Cut di Justice League.

L'interprete di Aquaman infatti, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha postato un lungo messaggio nel quale si legge: "Bene, la mia giornata è stata di un altro livello. Non vedo l'ora di condividere tutte le cose straordinarie che abbiamo fatto. Qualcosa di cui sono molto orgoglioso e che sarà annunciato domani. Domani sarà una giornata divertente, restate sintonizzati."

Forse anche per evitare di lasciare qualsiasi tipo di indizio, il post è accompagnato da tre fotografia di Momoa e famiglia insieme a Clint Eastwood, a quanto pare incontrato casualmente fuori dagli studios: "Mentre stavo lasciando la Warner ho visto Clint Eastwood e sono andato fuori di testa per l'incontro con questa LEGGENDA. Sono così entusiasta. Mahalo per tutti i tuoi film Mr. Eastwood Sempre un bambino. Aloha J."

Attualmente, non c'è modo di sapere cosa riguarderà il grande annuncio anticipato da Momoa, che in base alle inestricabili leggi del fuso orario dovrebbe arrivare in Italia nella notte tra giovedì e venerdì. L'attore del resto è legato a molti progetti, sia cinematografici che televisivi, e c'è un'alta possibilità che la cosa sia collegata ad Aquaman o allo spin-off The Trench; tuttavia, nei giorni scorsi lo stesso Momoa aveva già menzionato questo "grande annuncio imminente", in un post successivamente rimosso nel quale veniva utilizzato l'hashtag Release The Snyder Cut.

Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato, il compositore Junkie XL ha confermato che la colonna sonora di Justice League: Snyder Cut è pronta, il che ha alimentato ulteriormente le già parecchio insistenti voci relative al mitologico film di Zack Snyder.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.