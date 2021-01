Justice League, Jason Momoa è Aquaman in una nuova immagine della Snyder Cut

Dopo la fugace apparizione in Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League ha presentato per la prima volta in maniera maggiormente approfondita il personaggio di Aquaman, interpretato da Jason Momoa. Su Twitter è comparsa un'immagine che presumibilmente presenta il personaggio nella Snyder Cut tanto attesa dai fan.

L'immagine pubblicata mostra il personaggio indossare un grande cappotto da marinaio e un maglione, che farebbe presumere come Arthur, nell'altra versione di Justice League, sia maggiormente avvezzo all'abbigliamento appropriato richiesto nelle località remote.

Il successo di Jason Momoa nel ruolo di Khal Drogo in Game of Thrones, gli ha aperto la strada a Justice League e al ruolo di Aquaman.



Dopo l'addio di Snyder al film e i lavori terminati da Joss Whedon, Momoa si è rivelato sin dall'inizio un grande estimatore di Zack Snyder e del suo lavoro svolto in Justice League, tanto da auspicare la distribuzione della Snyder Cut in diverse occasioni.

Insieme a Ray Fisher, Jason Momoa è la star del film che si è esposta pubblicamente con maggior entusiasmo nei confronti della versione di Snyder.

Anche in termini piuttosto forti, come le parole utilizzate su Instagram:"Cos'altro stiamo aspettando? Distribuite il fo***to Snyder Cut?" scrisse Momoa.



Nel frattempo su Everyeye potete recuperare la recensione di Justice League e la recensione di Aquaman, i due film nei quali Jason Momoa compare nel ruolo del supereroe DC.