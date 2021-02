Justice League, Jared Leto su Zack Snyder: 'E' un regista incredibile'

Nel corso di una recente intervista promozionale Jared Leto, che sarà di nuovo Joker nell'attesissima director's cut di Justice League, ha parlato in favore del polarizzante regista Zack Snyder.

L'attore, che proprio in questo ore ha ottenuto una nuova nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in Fino all'ultimo indizio, non ha avuto altro che elogi per Snyder quando ha parlato con Variety a proposito del suo ritorno nei panni di Joker.

"Ho giurato di non rivelare nulla su Justice League, ma posso dire che Zack è un regista incredibile e adoro il suo lavoro", ha detto Leto. "È stato bello avere l'opportunità di collaborare con lui. Ha un'energia pazzesca e contagiosa. Amo la sua passione e il suo impegno per ciò che fa. Questi sono alcuni dei motivi per cui i fan hanno risposto così appassionatamente e profondamente a lui e alle sue opere, perché è un autore fedele alla parola data ed è davvero intenzionato a creare qualcosa di speciale, qualcosa in cui crede molto".

Quella che Leto ha definito "energia contagiosa" è un aspetto di Snyder che emerge costantemente dalle interviste rilasciate dagli attori che lavorano per lui, ma non solo, come dimostra anche l'entusiasmo della collega Patty Jenkins per l'arrivo della Snyder Cut.

