Justice League, ci sarà anche Jared Leto nella Snyder Cut? La risposta dell'attore

Il 2021 iniziato da poche ore porterà in streaming su HBO Max l'attesa Snyder Cut di Justice League, e se qualche tempo fa la presenza di Jared Leto sembrava cosa fatta, l'attore si è divertito a rimescolare un po' le carte in tavola. Vedremo o no il Joker di Suicide Squad nella nuova versione del film del 2017?

Intervistato da The Playlist, Jared Leto si è tenuto sul vago. "Potrei esserci o potrei non esserci; ho sentito anch'io i rumor" ha detto. "Dovrebbe essere Zack Snyder a confermare o a smentire".

All'attore è stato poi chiesto se avesse girato del nuovo materiale, ma la sua risposta è stata dello stesso tenore della precedente. "Potrei aver girato come potrei non aver girato qualcosa con Zack, ma lo adoro, è semplicemente un anticonformista e un regista incredibile. Andiamo molto d'accordo e tra di noi c'è una grande chimica."

Non c'è stato verso, quindi, di strappare a Jared Leto qualche informazione in più su Justice League e sul suo coinvolgimento. La notizia che avrebbe partecipato alle riprese aggiuntive risale allo scorso ottobre, ma questo ancora non basta per dare per certa la sua presenza. Per fare solo due esempi, infatti, Henry Cavill e Gal Gadot non sono stati coinvolti nelle nuove riprese, sebbene la loro partecipazione fosse stata annunciata.

