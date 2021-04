Justice League, Jared Leto sfoggia la felpa 'We live in a society' per una buona causa

Nonostante la sua assenza dalla versione finale del film, "We live in a society" è ormai diventato uno dei motti di Zack Snyder's Justice League. La frase pronunciata da Joker è comparsa proprio in queste ore in una clip inedita del Knightmare, e ora ha ispirato Jared Leto per il suo merchandise di beneficenza.

Mentre sul web approdava la sequenza estesa di Justice League del dialogo tra Joker e Batman, infatti, la star ha messo in vendita sui social una felpa con su scritto "We live in a society" il cui 50% dei profitti sarà devoluto all'American Foundation for Suicide Prevention, un'associazione che sta molto a cuore anche allo stesso Snyder.

Come potete notare nella foto, l'attore sfoggia anche un berretto di lana targato North Face e Gucci che molto probabilmente a che vedere con i suoi impegni sul set di House of Gucci, l'attesa pellicola di Ridley Scott con protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver le cui riprese si stanno svolgente in questi giorni a Roma. Nel film, basato sulla storia vera dell'omicidio di Maurizio Gucci, Leto vestirà i panni di Paolo Gucci, nipote del fondatore della casa di moda.

