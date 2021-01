Justice League, Jared Leto pazzo di Zack Snyder: 'E' un anticonformista'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Deadline, l'attore premio Oscar Jared Leto ha reso noto il suo amore per Zack Snyder, regista di Watchmen e Batman v Superman che lo ha fortemente voluto di nuovo nei panni di Joker per l'attesissima versione integrale di Justice League.

Nel caso vi foste persi qualche puntata, Snyder è stato apparentemente in grado di convincere Leto a riprendere il suo ruolo di Joker, precedentemente interpretato solo in Suicide Squad di David Ayer, per girare alcune nuove sequenze in vista dell'uscita della Snyder Cut per il servizio di streaming on demand HBO Max.

"Amo Zack Snyder fin dai suoi primi giorni in questa industria" ha confessato Leto. "E' un anticonformista, spietatamente dedito ai suoi attori e alla sua visione. Sono davvero entusiasta di vedere dove cosa ha in serbo. Penso davvero un gran bene di lui e per me è pazzesco essere parte di questi progetti. Prima di tutto, un attore è fortunato ad entrare in questi stivali, o abiti di spandex o quel che è. È davvero divertente reinventare ed esplorare, è una sfida che mi piace molto".

Dopo aver vinto un Academy Award per il suo ruolo nel Dallas Buyers Club, i fan erano entusiasti di scoprire la versione di Leto del celebre villain di Gotham City, e inizialmente i piani della DC Films erano quelli di coinvolgerlo in ben più di un film: tuttavia le attese di Suicide Squad non furono ripagate, e il ruolo di Leto fu a dir poco ridimensionato in fase di montaggio. Chissà se, qualora la Snyder Cut dovesse rivelarsi un successo, HBO Max non decida di distribuire anche la meno famosa ma altrettanto richiesta Ayer Cut.

