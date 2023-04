Justice League, James Gunn interviene sul leak del DCU: cosa è vero e cosa è falso?

In un nuovo capitolo dell'appassionante rubrica dedicata a James Gunn e alla sua caccia senza tregua contro le notizie fake riguardanti il futuro dei DC Studios, vi segnaliamo il nuovo intervento del regista su una delle indiscrezioni più rumorose delle ultime settimane.

Come forse saprete, infatti, nei giorni scorsi alcuni scooper hanno anticipato i piani per il futuro del DCU, presentando progetti non ancora annunciati ufficialmente come Animal Man, Lobo, Justice League: New Frontier, Superman vs. the Authority e Mr. Terrific, che dovrebbero tutti far parte del primo Capitolo della saga - intitolato 'Gods & Monsters' - e aggiungersi all'unico titolo già confermato per i prossimi anni, ovvero la seconda stagione di Peacemaker, che uscirà dopo Superman: Legacy.

Ora però James Gunn, come è solito fare, è intervenuto personalmente per 'abbassare i toni' e ridimensionare la cosa, dichiarando sulla sua pagina Twitter: "Non c'è nulla di vero in questo, questi titoli non fanno assolutamente parte del Capitolo 1, è una cosa totalmente inventata" ha chiarito l'autore, che poi ha ribadito. "Peacemaker 2 uscirà dopo Legacy". Come già notato dai fan e da molti commentatori di siti e portali di intrattenimento d'oltreoceano, però, va sottolineato come James Gunn non abbia rinnegato i titoli elencati dal leak, limitandosi a specificare che 'non fanno assolutamente parte del Capitolo 1': vuol dire che alcuni di questi progetti esistono davvero e che, forse, in futuro verrano annunciati come parte integrante del Capitolo 2?

Impossibile dirlo al momento, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa delle prossime novità dal mondo DC.